Об этом в эфире 24 канала заявил Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета и член территориальной обороны региона. Он также призвал не верить заявлениям, что украинские власти бросили Херсон и забыли о нем.

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"Оккупанты воспользовались поломкой в сети на линии фронта и начали намеренно отключать интернет по всей области, таким образом разжигая беспокойство в регионе", – заявил Сергей Хлань.

Оккупанты действуют коварно и жестоко, понимая, что долго удерживать эти территории они не смогут. Вооруженные Силы Украины и мы (законная власть Херсонской области – 24 ред.), вскоре освободим Херсонщину,

– уверяет депутат.

Депутат рассказывает, что знает о том, что каждый день приносит херсонцам боль и страдания. Но есть военный план и военная стратегия, поэтому если у нас есть определенная задержка – так нужно. Херсонщина однозначно будет освобождена вскоре, верьте в это и в ВСУ, призывает народный избранник.

Коротко о ситуации в Херсонской области

Напомним, около 2 месяцев Херсонщина находится в оккупации. Захватчики пытаются сломать народ и объявить о "присоединении Херсонской области в состав Крыма". Местные против россиян, свою категоричность они выражают на митингах, несмотря на то, что их иногда разгоняют силой.

У российских захватчиков нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Именно поэтому они не смогут сделать даже что-нибудь похожее на референдум.

Мол, нужно открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую россияне организационно не могут проделать на Херсонщине.

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