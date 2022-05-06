Организатором акции является общественная организация "Жовта Стрічка". Ее представители уже создали это событие в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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Приближается 9 мая и вместе с ним растет безумие Путина. Тот стремится организовать парады на временно оккупированных территориях, чтобы "показать российскому народу, какие города они взяли".

"Жовта стрічка" призывает жителей Херсона показать российским военным, что ничего они не взяли и их там видеть не рады.

Мы своего не отдадим, а чужое – выгоним. Орки хотят устроить цирк и праздновать "день пабеды" над нами. Что мы им покажем? Может, конечно, и то, о чем вы только что подумали, но нужно еще и показать им желтую ленту! Много желтых лент!

– написали на странице в фейсбуке.

Херсон с первых дней войны показывал свой характер и огромную патриотичность. Под вражескими обстрелами в руках у людей развевались сине-желтые флаги, а из уст раздавался гимн Украины. Украинский народ стремится к независимой Украине и сопротивляется агрессивному и сумасшедшему противнику.

9 мая в 11:00 состоится мирный митинг херсонцев. Организаторы просят у людей взять с собой флаги, желтую и синю одежду, символику и повсюду развешивать желтые ленты, чтобы "затопить улицы волной патриотических цветов".

В целом организация "Жовта стрічка" призывает жителей многих оккупированных городов выйти на мирные митинги 9 мая: Мелитополь, Бердянск, Новая Каховка, Энергодар, Херсон, Мелитополь.

Какая ситуация в Херсонской области: коротко

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