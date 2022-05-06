Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге, сообщает 24 канал.

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К слову, 9 мая – символическая дата для Кремля, они устраивают парад и так называемое "победоседие". Похоже, Белый дом тоже решил сделать этот день символичным.

Что значит ленд-лиз для Украины

Закон предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Таким образом, Штаты смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Итак, Украина будет передавать США список того, что нам нужно, а Вашингтон будет поставлять это оружие в соседние с Украиной страны. Те, в свою очередь, – нам. В общем, вся процедура будет быстрой.

28 апреля Палата представителей США единогласно проголосовала за инициативу. В Офисе Президента поблагодарили и отметили, что Белый дом принятием этого закона показал, где добро, а где зло.

Обратите внимание! Последний ленд-лиз одобряли во время Второй мировой войны. США снабжали оружие в Европу, помогая странам-союзницам побороть гитлеровских нацистов.

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