В День памяти и примирения президент поблагодарил всех людей, защищавших родную землю и мир от нацизма. Он отметил, что украинский народ также внес весомый вклад в победу антигитлеровской коалиции.

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Война в Украине – неуважение к ветеранам Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны Украина переживала взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, оккупации, блокады, массовые расстрелы и карательные оккупации, концлагеря и газовые камеры, плен и принудительные работы.

Зеленский отметил, что наши предки боролись за то, чтобы мы знали об этом только из книг, а не собственного опыта. Но произошло иначе и это "несправедливо перед ними всеми".

Но правда победит, и мы все преодолеем. И доказательство этому называется "Вервольф" – это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось, – несколько камней, руины. Развалины того, кто считал себя величественным и непобедимым,

– отметил Зеленский.

Глава государства убежден, что этот развалившийся бункер Гитлера – указатель всем нам. Ведь ни одно зло не может укрыться в бункере и будет разрушено.

Никакое зло не уйдет от ответственности, не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Поэтому мы все преодолеем и знаем это точно, потому что наши военные и все наши люди потомки тех, кто преодолел нацизм. И снова будет мир. Наконец-то. Снова мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля и длится и 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце.

– сказал президент.

Над оккупированными городами и селами снова будет реять украинский флаг

Владимир Зеленский пообещал, что мы еще обязательно встретим наш рассвет всей страной, а друзья, родные и близкие снова будут рядом. И над временно оккупированными Россией оккупированными пунктами снова будет реять украинский флаг.

Мы соберемся вместе и будет мир. Наконец-то снова. И больше никаких черно-белых снов, только сине-желтая мечта. Наконец-то снова. За это сражались наши предки. Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму. Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны,

– завершил свою речь глава государства.

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