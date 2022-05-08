В День памяти и примирения президент поблагодарил всех людей, защищавших родную землю и мир от нацизма. Он отметил, что украинский народ также внес весомый вклад в победу антигитлеровской коалиции.
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Война в Украине – неуважение к ветеранам Второй мировой войны
Во время Второй мировой войны Украина переживала взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, оккупации, блокады, массовые расстрелы и карательные оккупации, концлагеря и газовые камеры, плен и принудительные работы.
Зеленский отметил, что наши предки боролись за то, чтобы мы знали об этом только из книг, а не собственного опыта. Но произошло иначе и это "несправедливо перед ними всеми".
Но правда победит, и мы все преодолеем. И доказательство этому называется "Вервольф" – это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось, – несколько камней, руины. Развалины того, кто считал себя величественным и непобедимым,
– отметил Зеленский.
Глава государства убежден, что этот развалившийся бункер Гитлера – указатель всем нам. Ведь ни одно зло не может укрыться в бункере и будет разрушено.
Никакое зло не уйдет от ответственности, не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Поэтому мы все преодолеем и знаем это точно, потому что наши военные и все наши люди потомки тех, кто преодолел нацизм. И снова будет мир. Наконец-то. Снова мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля и длится и 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце.
– сказал президент.
Над оккупированными городами и селами снова будет реять украинский флаг
Владимир Зеленский пообещал, что мы еще обязательно встретим наш рассвет всей страной, а друзья, родные и близкие снова будут рядом. И над временно оккупированными Россией оккупированными пунктами снова будет реять украинский флаг.
Мы соберемся вместе и будет мир. Наконец-то снова. И больше никаких черно-белых снов, только сине-желтая мечта. Наконец-то снова. За это сражались наши предки. Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму. Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны,
– завершил свою речь глава государства.
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