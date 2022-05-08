Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ввиду такого развития событий часть планов России провалилась.

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"За этот короткий промежуток времени (до 9 мая – 24 канал) оккупанты точно не выйдут на границы даже Луганской области", – отметил военный эксперт.

Почему россияне не смогут "взять" Луганщину

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 8 мая сообщил, что украинские военные покинули Попасную и закрепились на лучших позициях. Все из-за того, что город почти полностью разрушен, там трудно держать оборону.

По словам Жданова, такое развитие событий не ослабляет позиции украинской армии, а только их меняет.

Мы вынуждены, ведь там уже нечего защищать. Там все перекопано артиллерией и авиацией России. Город Попасная почти разрушен до основания. Поэтому наши военные отошли на более выгодные рубежи, чтобы продолжать обороняться. Олег Жданов Военный эксперт

В то же время российским захватчикам, несмотря на их усилия, не удастся взять Луганскую область в административных границах. Причиной является то, что следующей "крепостью" на пути российских войск станет город Северодонецк.

Это сложная цель для российской армии. Я понимаю, что они не жалеют никого и ничего и любой ценой пытаются продвигаться вперед. Однако для того, чтобы продвигаться, нужно будет взять Северодонецк,

– рассказал военный эксперт.

Жданов заметил, что этот город уже хорошо подготовлен для обороны. Поэтому его захват российскими войсками, по крайней мере в ближайшее время, будет просто невозможен.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что больница в Луганске переполнена телами ликвидированных и тяжелораненых российских военных. В то же время пострадавшие оккупанты имеют немного шансов на выживание из-за нехватки лекарств.

Россияне ночью 8 мая открыли огонь по Шипилову в Луганской области. В результате под завалами оказались по меньшей мере 11 человек. Также разрушен двухэтажный дом.

В поселке городского типа Белогоровка, расположенном в Северодонецком районе, оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались люди из почти всего села. По предварительным данным, погибли 60 человек. В то же время из-под обломков удалось спасти 30 человек.

Российские оккупанты 7 мая обстреляли из "Градов" Приволье в Луганской области. В результате погибли 2 ребенка.

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