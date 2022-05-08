Тогда тактическое поражение превратится в стратегическое. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"То есть, если украинская армия, получив поддержку от коллективного Запада (оружие и разведданные) в какой-то момент переломит ситуацию, там (в России – 24 канал) уже не помогут хоть 10 мобилизаций. Времени для этого не будет", – отметил правозащитник.

По словам Фейгина, события на фронте будут развиваться очень быстро, поэтому российская сторона уже никого не подтянет.

Да, останется еще опция применения тактического ядерного оружия. Однако сдерживание теперь обеспечивается персонально, а не коллективно. То есть Путин, намеренный применить ядерное оружие, ставит под угрозу себя – не Россию, не народ, не города-миллионники, а себя лично. Марк Фейгин Правозащитник

Как отметил Фейгин, Путин не может гарантировать, что никто не проберется в его бункер. Вероятно, у американцев и европейцев уже есть план на случай риска применения ядерного оружия.

"Возможно, его даже донесли Путину. Публично не заявляют, а лично могут передавать. При этом из-за таких людей, которым он поверит", – отметил правозащитник.

Почему Путин не захочет объявить мобилизацию

Фейгин убежден, что у Путина на столе может лежать указ о введении общей мобилизации. Впрочем, скорее всего, он не решится сделать это по нескольким причинам.

Во-первых, это станет очевидным признанием поражения, ведь Россия не справилась с так называемой "спецоперацией", поэтому теперь вынуждена мобилизовывать население.

Во-вторых, экономически и социально России будет тяжело это потянуть. Даже если будут призывать по 30 – 50 тысяч человек, это сильно ударит по экономике, потому что в некоторых семьях мужчины являются единственными кормильцами.

То есть надо предусмотреть какую программу поддержки. Это тоже важная проблема. Нет бесконечного ресурса на эти вещи,

– отметил Фейгин.

В-третьих, молодежь в городах точно не хочет воевать. Они не будут понимать, почему должны умирать где-нибудь на Востоке Украины. Даже если они не проукраински настроены, им все равно.

"Поэтому я не прогнозирую, что 9 мая в речи Путина мы услышим о том, что они собираются объявить всеобщую мобилизацию", – добавил правозащитник.

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