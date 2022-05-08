Тоді тактична поразка перетвориться на стратегічну. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Захід вже не боїться путінського шантажу, – Піонтковський про погрози ядерним ударом

"Тобто якщо українська армія, отримавши підтримку від колективного Заходу (зброю та розвіддані) у якийсь момент переламає ситуацію, там (у Росії – 24 канал) вже не допоможуть хоч 10 мобілізацій. Часу для цього не буде", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, тоді події на фронті розвиватимуться дуже швидко, тому російська сторона вже нікого не підтягне.

Так, залишиться ще опція застосування тактичної ядерної зброї. Однак стримування тепер забезпечується персонально, а не колективно. Тобто Путін, маючи намір застосувати ядерну зброю, ставить під загрозу себе – не Росію, не народ, не міста-мільйонники, а себе особисто. Марк Фейгін Правозахисник

Як зазначив Фейгін, Путін не може гарантувати, що ніхто не пробереться у його бункер. Ймовірно, в американців та європейців вже є якийсь план на випадок ризику застосування ядерної зброї.

"Можливо, його навіть донесли Путіну. Публічно не заявляють, а особисто можуть передавати. При цьому через таких людей, яким він повірить", – зазначив правозахисник.

Чому Путін не захоче оголосити мобілізацію

Фейгін переконаний, що у Путіна на столі вже може лежати указ про введення загальної мобілізації. Втім, скоріш за все, він не наважиться це зробити з кількох причин.

По-перше, це стане очевидним визнанням поразки, адже Росія не впоралася з так званою "спецоперацією", тож тепер змушена мобілізовувати населення.

По-друге, економічно та соціально Росії буде важко це потягнути. Навіть якщо призиватимуть по 30 – 50 тисяч осіб, це сильно вдарить по економіці, бо у деяких сім'ях чоловіки є єдиними годувальниками.

Тобто треба передбачити якусь програму підтримки. Це також важлива проблема. Немає нескінченного ресурсу на ці речі,

– зазначив Фейгін.

По-третє, молодь у містах точно не хоче воювати. Вони не розумітимуть, чому повинні помирати десь на Сході України. Навіть якщо вони не проукраїнськи налаштовані, їм байдуже на усе.

"Тому я не прогнозую, що 9 травня у промові Путіна ми почуємо про те, що вони збираються оголосити загальну мобілізацію", – додав правозахисник.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти в Україні не лише знищують міста та села, а й цинічно вбивають людей. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення від рук росіян вже загинули 225 дітей.

Від авіаудару, який окупанти завдали по школі в Білогорівці Луганської області, попередньо загинули 60 людей. Вони опинилися під завалами.

Російські окупанти не припиняють спроб штурмувати завод "Азовсталь" в Маріуполі. Однак українські захисники відважно тримаються.

Луганські бойовики насильно змушують українців брати їхнє так зване "громадянство". У разі відмови вони починають застосовувати репресії.

Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео