Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що головна зміна Заходу – що там вже не бояться путінського шантажу.

До теми Путін вже пережив власну поразку, – радник глави МВС про ризик ядерного удару

За його словами, Путін 15 років шантажував Захід погрозами, що може використати ядерну зброю.

Але це припинилося. Йому сказали, що в цьому випадку США дадуть жорстку відповідь, і до того ж, персонально по ньому. Останнім часом цей шантаж збавив обертів, і кремлівські лідери почали заявляти, що ядерна війна неможлива,
– заявив Піонтковський.

Він додав, що в будь-якому випадку Захід більше не ставить собі питання "чи спровокують вони Путіна на ядерний удар".

Піонтковський про ядерний шантаж Путіна:


Додамо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що Росію необхідно додати до списку країн, що спонсорують міжнародний тероризм. А президента Володимира Путіна вона просто назвала боягузом.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

  • За даними іноземних ЗМІ, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він нібито "нашпигований" технологіями.
  • Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.
  • Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.
  • Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.
  • На тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський не виключає, що Путін вдарить ядерною зброєю.
  • Цікаво, що Олексій Арестович заявив, що Україна готова звільняти захоплені території Донбасу та навіть Криму. Але, на його думку, за спроби відібрати півострів Росія може вдарити ядерною зброєю.
  • Додамо, що Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.

Відео до теми – Путін натякне Заходу на ядерну війну літаком “судного дня” на параді, – ЗМІ