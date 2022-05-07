Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що головна зміна Заходу – що там вже не бояться путінського шантажу.
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За його словами, Путін 15 років шантажував Захід погрозами, що може використати ядерну зброю.
Але це припинилося. Йому сказали, що в цьому випадку США дадуть жорстку відповідь, і до того ж, персонально по ньому. Останнім часом цей шантаж збавив обертів, і кремлівські лідери почали заявляти, що ядерна війна неможлива,
– заявив Піонтковський.
Він додав, що в будь-якому випадку Захід більше не ставить собі питання "чи спровокують вони Путіна на ядерний удар".
Піонтковський про ядерний шантаж Путіна:
Додамо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що Росію необхідно додати до списку країн, що спонсорують міжнародний тероризм. А президента Володимира Путіна вона просто назвала боягузом.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
- За даними іноземних ЗМІ, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він нібито "нашпигований" технологіями.
- Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.
- Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.
- Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.
- На тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський не виключає, що Путін вдарить ядерною зброєю.
- Цікаво, що Олексій Арестович заявив, що Україна готова звільняти захоплені території Донбасу та навіть Криму. Але, на його думку, за спроби відібрати півострів Росія може вдарити ядерною зброєю.
- Додамо, що Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.
Відео до теми – Путін натякне Заходу на ядерну війну літаком “судного дня” на параді, – ЗМІ