Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Він запевнив, що Україна готова звільнити всі свої території від окупації – і Донбас, і Крим, але це залежить від того, скільки зброї від Заходу буде і як піде війна.

За його словами, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що наша ціль – звільнити всю Україну, включно з Кримом.

Арестович наголосив, що це буде військовим шляхом, військово-політичним, поєднанням військового і дипломатичного шляху тощо.

"Ми готові нанести росіянам війському поразку. А от чи вдасться – це залежить від допомоги Заходу і нашої змоги боротися до кінця", – заявив Арестович.

Ми готові звільняти Крим, але за це Росія може точно вдарити тактично-ядерною зброєю. А ми до цього готові? Як же нам технічно проникати в Крим, якщо вони будуть бити по перешийку до півострова тактично-ядерною зброєю. Як пройти зону ураження? Тут велика кількість питань. Але готовність є, кажу вам офіційно,

– заявив він.

Радник глави ОП додав, що Україна хоче нанести росіянам війському поразку, але в нас є багато технічних питань, які треба вирішити. "Але те, що ми щонайменше їх будемо гнати до стану "23 лютого" – це однозначно", – підсумував Арестович.

До слова, Олексій Арестович також розповів, що наші війська героїчно втримують лінію фронту, хоча окупанти з усіх сил тиснуть перед 9 травня. Зокрема, росіяни досі намагаються прорватись на трьох основних напрямках: Ізюмський, Запорізький та Херсонський.

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