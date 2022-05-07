Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что главное изменение Запада – что там уже не боятся путинского шантажа.
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По его словам, Путин 15 лет шантажировал Запад угрозами, что может использовать ядерное оружие.
Но это прекратилось. Ему сказали, что в этом случае США ответят жестко, и к тому же, персонально по нему. В последнее время этот шантаж сбавил обороты, и кремлевские лидеры начали заявлять, что ядерная война невозможна,
– заявил Пионтковский.
Он добавил, что в любом случае Запад больше не задает себе вопрос "спровоцируют ли они Путина на ядерный удар".
Пионтковский о ядерном шантаже Путина:
Добавим, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россию необходимо добавить в список спонсирующих международный терроризм стран. А президента Владимира Путина она просто назвала трусом.
Ядерный шантаж России: последние новости
- По данным иностранных СМИ, Путин на параде 9 мая намекнет Запад на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы "нашпигован" технологиями.
- Россия также отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Они могут нести ядерное оружие.
- Несмотря на риторику российских властей, в США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия. Представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.
- Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.
- На фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский не исключает, что Путин ударит ядерным оружием.
- Интересно, что Алексей Арестович заявил, что Украина готова освобождать захваченные территории Донбасса и Крыма. Но, по его мнению, за попытки отобрать остров Россия может ударить ядерным оружием.
- Добавим, что у России один из крупнейших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения.
Видео по теме – Путин намекнет Западу на ядерную войну самолетом судного дня на параде, – СМИ