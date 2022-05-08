Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Зважаючи на такий розвиток подій, частина планів Росії провалилася.

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"За цей короткий проміжок часу (до 9 травня – 24 канал) окупанти точно не вийдуть на кордони навіть Луганської області", – зазначив військовий експерт.

Чому росіяни не зможуть "взяти" Луганщину

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 травня повідомив, українські військові залишили Попасну й закріпились на кращих позиціях. Усе через те, що місто майже повністю зруйноване, тож там важко тримати оборону.

За словами Жданова, такий розвиток подій не послаблює позиції української армії, а лише їх змінює.

Ми змушені, адже там вже немає що захищати. Там все перекопано артилерією та авіацією Росії. Місто Попасна майже зруйноване вщент. Тому наші військові відійшли на більш вигідні рубежі для того, щоб продовжувати оборонятися. Олег Жданов Військовий експерт

Водночас російським загарбникам, попри їхні зусилля, не вдасться "взяти" Луганську область в адміністративних кордонах. Причиною є те, що наступною "фортецею" на шляху російських військ стане місто Сєвєродонецьк.

Це складна ціль для російської армії. Я розумію, що вони не шкодують нікого й нічого й за будь-яку ціну намагаються просуватися вперед. Однак для того, щоб просуватися, треба буде взяти Сєвєродонецьк,

– розповів військовий експерт.

Жданов зауважив, що це місто вже добре підготовлене для оборони. Через це його захоплення російськими військами, принаймні найближчим часом, буде просто неможливим.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що лікарня у Луганську переповнена тілами ліквідованих і важкопоранених російських військових. Водночас постраждалі окупанти мають небагато шансів на виживання через брак ліків.

Росіяни вночі 8 травня відкрили вогонь по Шипіловому на Луганщині. Внаслідок цього під завалами опинилися щонайменше 11 осіб. Також зруйновано двоповерховий будинок.

У селищі міського типу Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі, окупанти скинули авіабомбу на школу, у якій ховалися люди з майже усього села. За попередніми даними, загинули 60 осіб. Водночас з-під уламків вдалося врятувати 30 людей.

Російські окупанти 7 травня обстріляли з "Градів" Привілля на Луганщині. Через це загинули 2 дитини.

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