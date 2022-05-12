Оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на утро 12 мая поделилась в Генштабе. Противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 12 мая

Цель врага – установить полный контроль над Донецкой и Луганщиной, а также удержать сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

Волынское, Северское, Полесское направления

В этих направлениях белорусские войска выполняют задачи по усилению границы в Брестской и Гомельской областях.

В России на пунктах пропуска Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также российские войска. При этом враг обстреливает из авиации украинские пограничные районы.

Слобожанское направление

Здесь вражеские войска перегруппируются, чтобы не допустить продвижение украинской армии к государственной границе. Севернее Харькова враг обстреливает наши войска из артиллерии.

Славянское направление

Оккупанты перегруппировываются, чтобы наступать на Барвенково и Славянск. Чтобы усилить подразделения, враг переместил батальонную тактическую группу и около 300 единиц военной техники.

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Донецкое направление

В Донецкой области российские войска хотят развить наступление на следующих направлениях:

на Лиманском,

Северодонецком,

Бахмутском,

Авдеевском,

Кураховское.

Основные задачи для россиян здесь - установить полный контроль над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка. На Лиманском направлении враг форсировал Северский. По направлению на Северск противник наступает в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

На Северодонецком направлении русские войска ведут след в направлении Кудряшевки, Северодонецка, в этом они имеют частичный успех. На Бахмутском – штурмует направление Первомайска и Камышевахи.

Важно! В Мариуполе оккупанты сосредоточены на попытках уничтожить наши подразделения в районе "Азовстали". По заводу готовят постоянно из авиации.

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Кратко о других направлениях:

Запорожский: враг обстреливает наши подразделения по РСЗО и артиллерии.

Южнобужский и Таврический: противник хочет улучшить тактическое положение.

В Николаевском направлении в районе Новой Каховки враг готовится к наведению понтонных переправ.

Бессарабский: по-прежнему.

Карта боевых действий на 12 мая / Скриншот

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