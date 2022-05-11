І удари по мосту в Дністровському Лимані – це перша частина цієї нової спецоперації. Щоб змогти висадити десант на підтримку і посилення Придністров'я з Бесарабії. Це важко, але можливо.
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Нові плани Путіна
Навіщо це Путіну? Йому:
- Потрібна "перемога" для своїх виборців;
- Це можливість відтягнути українські ЗС на південний напрямок. Ну, і плацдарм для атаки на Одесу.
Путін хоче взяти Молдову "за два дні" / Фото Getty Images
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Роль Білорусі
Активізація нових навчань в Білорусі на цьому фоні виглядає як можливе відкриття "другого фронту". Знову таки – для відтягування українських сил.
Тому розслаблятися ще дуже зарано. Навіть зі зброєю союзників.
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