І удари по мосту в Дністровському Лимані – це перша частина цієї нової спецоперації. Щоб змогти висадити десант на підтримку і посилення Придністров'я з Бесарабії. Це важко, але можливо.

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Нові плани Путіна

Навіщо це Путіну? Йому:

Потрібна "перемога" для своїх виборців;

Це можливість відтягнути українські ЗС на південний напрямок. Ну, і плацдарм для атаки на Одесу.

Путін хоче взяти Молдову "за два дні" / Фото Getty Images

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Роль Білорусі

Активізація нових навчань в Білорусі на цьому фоні виглядає як можливе відкриття "другого фронту". Знову таки – для відтягування українських сил.

Тому розслаблятися ще дуже зарано. Навіть зі зброєю союзників.

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