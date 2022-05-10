При цьому говорять, наприклад, про "парадний розрахунок полку ВМС", який складається з курсантів. Парадний розрахунок ВДВ – теж рязанське училище. І так усі збройні сили (піший стрій).

Читайте Такої ганьби російська армія ще ніколи не знала

Курсанти та ряжені

Прикордонники ФСБ – також академія. Як і МНС. Виняток – інженерні частини та залізничні війська. Там "військовослужбовці", які виконують завдання щодо розвитку БАМ.

Та й військова поліція – ці теж не курсанти. Як і дивізія Дзержинського, але ті з-під Москви нікуди не поїдуть. Далі ряжені – козаки…

Росія вивела на парад курсантів / Скриншот відео

Важливо Путін жодного разу не згадав назву України на параді: це говорить про 3 речі

Техніки теж немає

Реальні частини – зведена коробка від Таманської та Кантемирівської дивізій, Севастопольська бригада і все.

Виникає питання: а де реальні частини. Закінчились і навіть до параду не вистачило. ЗИ: техніки також практично немає. 8 БМП (різних моделей), 12 танків, трохи автомобільної техніки, РСЗВ та "Іскандер".

За темою – Чому Путін не показав літак "судного дня" на параді: дивіться відео