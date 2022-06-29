В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 28 червня російські окупанти вкотре атакували Одещину ракетами. Одну з них вдалося знищити, а решта – випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону.

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Захисники попередили про небезпеку відпочинку біля моря

На щастя, ракетний обстріл Одещини минув без суттєвих руйнувань та постраждалих. В ОК "Південь" зауважили, що причиною цьому є те, що доступ до узбережжя в цій місцевості був закритий.

Всім поціновувачам пляжного відпочинку слід врахувати, що в нашому регіоні сигнали повітряної тривоги – це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря і суходолу,

– наголосили захисники.

Море, яке наразі вщухає після шторму, має в собі неприємні та вкрай небезпечні засоби ворожого впливу. Мовиться про 2 ракетні кораблі та кількасот мін, які легко можуть опинитися в прибережній зоні та спричинити лихо.

"Не наражайте себе на небезпеку, пильнуйте за ситуацією, підозрілими особами та предметами. Про їхнє виявлення сповіщайте відповідні структури за компетенцією", – закликали в ОК "Південь".

Водночас коментувати чи оприлюднювати дії українських підрозділів не варто, щоб не завадити нашим військовим захищати країну та звільняти її від російських загарбників.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Росія продовжує блокувати торгові шляхи у Чорному морі

У Росії досі цинічно розповідають, що не заважають України експортувати зерно. Водночас саме російські окупанти розмістили у Чорному морі військові кораблі та замінували торгові шляхи.

Зокрема, у Туреччині та Румунії вже неодноразово виявляли морські міни, які розставила Росія. За словами експертів, в Чорному морі їх може бути близько 600.

Ворожі міни створюють небезпеку не лише для судноплавства. До прикладу, на Одещині на одній з них нещодавно підірвався чоловік.

Україна намагається розв'язати проблему з експортом зерна. Зокрема, його можна вивозити через Румунію та Польщу. Проте ці шляхи не є ідеальними.

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