В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 28 июня российские кафиры в очередной раз атаковали Одесщину ракетами. Одну из них удалось уничтожить, а остальные – испытывали на прочность береговую линию юга региона.

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Защитники предупредили об опасности отдыха у моря

К счастью, ракетный обстрел Одесской области прошел без существенных разрушений и пострадавших. В ОК "Юг" отметили, что причиной тому является то, что доступ к побережью в этой местности был закрыт.

Всем ценителям пляжного отдыха следует учесть, что в нашем регионе сигналы воздушной тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря и суши.

– подчеркнули защитники.

Море, которое утихает после шторма, имеет неприятные и крайне опасные средства враждебного воздействия. Речь идет о 2 ракетных кораблях и нескольких сотнях мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и вызвать беду.

"Не подвергайте себя опасности, следите за ситуацией, подозрительными лицами и предметами. Об их обнаружении извещайте соответствующие структуры по компетенции", - призвали в ОК "Юг".

В то же время, комментировать или обнародовать действия украинских подразделений не стоит, чтобы не помешать нашим военным защищать страну и освобождать ее от российских захватчиков.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Россия продолжает блокировать торговые пути в Черном море

В России до сих пор цинично говорят, что не мешают Украине экспортировать зерно. В то же время именно российские кафиры разместили в Черном море военные корабли и заменяли торговые пути.

В частности, в Турции и Румынии уже неоднократно обнаруживали морские мины, расставленные Россией. По словам экспертов, в Черном море их может быть около 600 человек .

Вражеские мины создают опасность не только судоходству. К примеру, в Одесской области на одной из них недавно взорвался мужчина .

Украина пытается решить проблему с экспортом зерна. В частности, его можно вывозить через Румынию и Польшу . Однако эти пути не идеальны.

Коваленко предположил, сколько ракет осталось в России: смотрите видео