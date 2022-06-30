Попри те, що окупанти подають свою втечу з острова як "жест доброї волі", це сталося внаслідок прицільних обстрілів Зміїного нашими бійцями.

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В об'єднаному командуванні "Південь" раніше повідомили, що наші бійці почали прицільно бити по Зміїному 29 червня приблизно о 14:00. Обстріл тривав з 29 по 30 червня. Журналісти отримали 2 супутникових фото, які демонструють ситуація на острові до та після обстрілу.

Зміїний до та після обстрілів 29 – 30 червня / Фото "Схеми"

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що станом на 14:00 Зміїний димів, там лунали вибухи. Остаточні результати операції будуть відомі згодом.

Росія не може визнати поразку на Зміїному

Російські окупанти покинули острів Зміїний, не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів. Однак у самій Росії подали цю інформацію як "жест доброї волі". Цю практику Кремль застосовує вже вдруге. Раніше подібну риторику російські пропагандисти озвучували щодо відходу з Півночі України.

Заяви міноборони Росії демонструють. що програвати окупанти не вміють. Навпаки, там знову почали звинувачувати Україну в провокуванні продовольчої кризи, бо нібито наша країна не розмінувала Чорне море, яке замінувала Росія. Країна-агресорка каже, що "завершення бойових завдань на Зміїному і жест доброї волі" не дозволять звинувачувати Москву в перешкоджанні експорту зерна.

На такі вкиди росіян щодо острова та продовольчої кризи відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що саме ЗСУ вибили росіян з острова. Водночас Росія робить все можливе для поглиблення продовольчої кризи.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що росіяни не "самі пішли" зі Зміїного, а їх вигнали наші захисники. У звільненні острова важливу роль відіграла українська самохідна гаубиця "Богдана".

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