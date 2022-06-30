Несмотря на то, что оккупанты подают свой побег с острова как "жест доброй воли", это произошло в результате прицельных обстрелов Змеиного нашими бойцами.

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В объединенном командовании "Юг" ранее сообщили, что наши бойцы начали прицельно стрелять по Змеиному 29 июня примерно в 14:00. Обстрел продолжался с 29 по 30 июня. Журналисты получили 2 спутниковых фото, которые демонстрируют обстановку на острове до и после обстрела.

Змеиный до и после обстрелов 29 – 30 июня / Фото "Схемы"

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что по состоянию на 14:00 Змеиный дымел, там раздавались взрывы. Окончательные результаты сделки будут известны впоследствии.

Россия не может признать поражение на Змеином

Российские оккупанты покинули остров Змеиный, не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов. Однако в самой России предоставили эту информацию как "жест доброй воли". Эту практику Кремль применяет уже во второй раз. Ранее подобную риторику российские пропагандисты озвучивали относительно ухода с Севера Украины.

Заявления минобороны России демонстрируют, что проигрывать оккупанты не умеют. Напротив, там снова начали обвинять Украину в провоцировании продовольственного кризиса, потому что якобы наша страна не разминировала Черное море, которое заминировала Россия. Страна-агрессор говорит, что "завершение боевых задач на Змеином и жест доброй воли" не позволят обвинять Москву в препятствовании экспорта зерна.

На такие вбросы россиян относительно острова и продовольственного кризиса отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что именно ВСУ выбили россиян с острова. В то же время, Россия делает все возможное для углубления продовольственного кризиса.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что россияне не "сами ушли" из Змеиного, а их выгнали наши защитники. В освобождении острова немаловажную роль сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана".

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