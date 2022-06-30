Эту практику Кремль применяет уже второй раз, подметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно Заела пластинка: Россия подтвердила выход со Змеиного – снова говорят о "жесте доброй воли"
По его словам, россияне в очередной раз пытаются показать свое поражение как нечто запланированное.
Все по плану? Вновь "по доброй воле" русские войска бегут с острова Змеиный. Следовательно, чтобы Москва проявила свою доброжелательность, ее нужно регулярно бить. Если коротко – больше оружия и скорее мир без нацистской буквы Z,
– подчеркнул Подоляк.
Заявления минобороны России демонстрируют. что проигрывать оккупанты не умеют. Напротив, там снова начали обвинять Украину в провоцировании продовольственного кризиса, потому что якобы наша страна не разминировала Черное море, которое заминировала Россия. Страна-агрессор говорит, что "завершение боевых задач на Змеином и жест доброй воли" не позволят обвинять Москву в препятствовании экспорту зерна.
На такие вбросы россиян относительно острова и продовольственного кризиса отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что именно ВСУ выбили россиян с острова. В то же время, Россия делает все возможное для углубления продовольственного кризиса. К примеру, утром 30 июня оккупанты обстреляли склад с зерном на Днепропетровщине.
Как ВСУ выгнали оккупантов со Змеиного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что россияне не "сами ушли" со Змеиного, а их выгнали наши защитники. В освобождении острова немаловажную роль сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана".
Что дает Украине освобождение Змеиного
Остров Змеиный расположенный в северо-западной части Черного моря всего в 30 километрах от побережья Одессы, играл чрезвычайно большую роль на протяжении всей войны. Следовательно, его освобождение фактически означает:
- высадка десанта в Одессу становится фактически невозможной;
- черноморский флот России замыкается только на территории Крыма. Подходить ближе будет значить получать новые потери своих кораблей;
- остров – ключевая точка для разблокирования нашего зернового экспорта.
Россия проиграла Змеиный окончательно и безвозвратно: смотрите видео