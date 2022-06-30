Цю практику Кремль застосовує вже вдруге, підмітив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Заїла платівка: Росія підтвердила вихід зі Зміїного – знову кажуть про "жест доброї волі"

За його словами, росіяни вчергове намагаються показати свою поразку як щось таке, що було заплановане.

Все за планом? Знову "з доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний. Отже, щоб Москва проявила свою доброзичливість, її треба регулярно бити. Якщо коротко – більше зброї і швидше мир без нацистської літери Z,

– наголосив Подоляк.

Заяви міноборони Росії демонструють. що програвати окупанти не вміють. Навпаки, там знову почали звинувачувати Україну в провокуванні продовольчої кризи, бо нібито наша країна не розмінувала Чорне море, яке замінувала Росія. Країна-агресорка каже, що "завершення бойових завдань на Зміїному і жест доброї волі" не дозволять звинувачувати Москву в перешкоджанні експорту зерна.

На такі вкиди росіян щодо острова та продовольчої кризи відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що саме ЗСУ вибили росіян з острова. Водночас Росія робить все можливе для поглиблення продовольчої кризи. Наприклад, уранці 30 червня окупанти обстріляли склад з зерном на Дніпропетровщині.

Як ЗСУ вигнали окупантів зі Зміїного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що росіяни не "самі пішли" зі Зміїного, а їх вигнали наші захисники. У звільненні острова важливу роль відіграла українська самохідна гаубиця "Богдана".

Зверніть увагу! Як пише New York Times, додаючи, що російський відступ з острова відбувся після того, як довготривалі українські атаки за допомогою потужного західного озброєння зробили утримання Зміїного неможливим.

Що дає Україні звільнення Зміїного

Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря лише за 30 кілометрів від узбережжя Одеси, грав надзвичайно велику роль впродовж всієї війни. Тож, його звільнення фактично означає:

висадка десанту в Одесу стає фактично неможливою;

чорноморський флот Росії замикається лише біля Криму. Підходити ближче буде значити отримувати нові втрати своїх кораблів;

острів – ключова точка для розблокування нашого зернового експорту.