Об этом сообщили сотрудники Службы безопасности Украины. По их данным, именно столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии России и возвращении домой.

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Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.

Новый перехваченный разговор оккупантов

В ней отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль. Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут 20 тысяч долларов, а не 2 тысячи, как думал отец.

То есть расценки оккупантов просты: если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за 2 тысячи долларов. Если нет, то вырваться с фронта будет стоить в десять раз дороже,

– сообщили в СБУ.

Любопытно! СБУ напоминает о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Перехвачен разговор оккупантов: смотрите видео

В России почти признали, что бросают на фронт школьников

В Госдуме предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. В настоящее время заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.

Как пишут российские СМИ, поправка позволяла не только набирать контрактников из выпускников школ, но и отправлять их в бой только через месяц после заключения контракта. Такая версия законопроекта была опубликована в начале июня, но она почти сразу исчезла с сайта Госдумы. По всей вероятности, Россия намеренно скрывает информацию, отправляющую на фронт детей.

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