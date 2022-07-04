Операция на Змеином завершится только тогда, когда украинские военные обезопасят подразделения от вражеских ударов. Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ на Змеином

Гуменюк рассказала, что во время проведения военной операции ВСУ на острове Змеиный российская оккупационная армия потеряла:

4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",

реактивную систему залпового огня "Град",

радиолокационные установки.

Всем понятно, что географическое положение острова – специфическое, поэтому для того чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе от ударов вражеского флота и вражеской авиации,

– отметила Гуменюк.

Поэтому, по ее словам, операция на острове продолжается. Ее будут проводить, пока ВСУ не установят полноценный контроль над островом.

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Коротко о ситуации на Змеином

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