Про це 24 каналу повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк. За його словами, жителів у місті суттєво поменшало.
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Скільки зараз людей перебувають у Сєвєродонецьку
За попередніми даними, в місті залишилося близько 8 тисяч місцевих. Це – 10% від усієї кількості людей, які проживали у Сєвєродонецьку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Виїхати з міста зараз можна лише на тимчасово окуповану територію. Щоб повернутися в Україну, потрібно буде їхати через Росію.
Наразі можливо виїхати лише на окуповану територію. Далі шлях через Росію та сусідні держави – Литву, Польщу тощо. І тоді по колу повертатися до України. Іншого шляху наразі немає, – зазначив Олександр Стрюк.
За його словами російські загарбники намагаються провести перепис дитячого населення в Сєвєродонецьку. Вони навіть обіцяють, що відновлять навчання з 1 вересня. Хоча це буде практично неможливо, адже вцілілих шкіл майже не залишилося, а близько 90% місцевих вчителів вже перебувають на підконтрольній Україні території.
Крім того, вдалося евакуювати Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, який ще після початку війни у 2014 році переїхав з Луганська до Сєвєродонецька. Зараз навчальний заклад працює у Дніпрі та в одній із західних областей України.
Яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку – розповідає Олександр Стрюк: дивіться відео
- Нагадаємо, 25 червня Збройні Сили України відійшли з Сєвєродонецька. Російські загарбники буквально знищили місто своєю артилерію та авіацією, а також зазнали значних втрат під час вуличних боїв. Зараз українські захисники відійшли на інші укріплені позиції та готові нищити ворога.
- Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що при відході з Сєвєродонецька не було втрат серед українських військових. Вони виконали своє завдання не на 100%, а на всі 200%.
- Нещодавно українські військові відійшли від сусіднього Лисичанська, щоб уникнути оточення. Там теж все відбулося без втрат.