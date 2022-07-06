Дуже важкими напрямками боротьби були Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Звідти ЗСУ відійшли на краще позиції, щоб не потрапити воточення ворога. Та обов'язково туди повернуться.

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Бої за Сєвєродонецьк та Рубіжне

Під час боротьби наші захисники ще й знімали відео, як борються з окупантами. Вони знищували ворога постійно впродовж декількох місяців.

Хлопці обіцяють повернутися за першої нагоди і відвоювати всі наші міста, які несправедливо та цинічно забрали у нас сусіди-окупанти,

– запевнили у Нацгвардії.

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На кадрах видно наскільки все було важко та запекло, а також як ворог посипав вогнем все, що навколо. Адже саме це є основною тактикою росіян.

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Що відомо про боротьбу на цих напрямках

ЗСУ залишили Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб зберегти життя захисникам. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що вони встигли ліквідувати там приблизно 7 тисяч російських окупантів. Лінія фронту наразі пролягає від Білогорівки до Калинова.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що це було необхідно, аби українські захисники уникнули оточення. За всі 5 місяців війни не відбулося жодного розгрому наших військ. За це треба віддати належне Генеральному штабу. Ми відійшли на інший рубіж оборони, який за цей час був підготовлений. Тепер російським військам треба все починати спочатку.

Після захоплення Лисичанська, російські окупанти намагаються просунутися в бік Бахмута. Але поки українські військові стримують наступ ворога. Сергій Гайдай повідомляв, що ворогу завадили перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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