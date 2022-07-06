Очень тяжелыми направлениями борьбы были Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Оттуда ВСУ отошли на лучшие позиции, чтобы не попасть в окружение врага. Но обязательно туда вернутся.

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Бои за Северодонецк и Рубежное

Во время борьбы наши защитники и снимали видео, как борются с оккупантами. Они уничтожали врага постоянно на протяжении нескольких месяцев.

Ребята обещают вернуться при первой возможности и отвоевать все наши города, которые несправедливо и цинично забрали у нас соседи-оккупанты,

– заверили в Нацгвардии.

Битва за Северодонецк и Рубежное: смотрите видео

На кадрах видно, насколько все было тяжело и ожесточенно, а также как враг посыпал огнем все вокруг. Ведь именно это основная тактика русских.

Северодонецк стирали с лица земли: смотрите видео

Что известно о борьбе на этих направлениях

ВСУ оставили Лисичанск и Северодонецк, чтобы сохранить жизнь защитникам. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что они успели ликвидировать там около 7 тысяч российских оккупантов. Линия фронта сейчас пролегает от Белогоровки до Калиново.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что это было необходимо, чтобы украинские защитники избежали оцепления. За все пять месяцев войны не произошло ни одного разгрома наших войск. За это нужно отдать должное Генеральному штабу. Мы отошли на другой рубеж обороны, который за это время был подготовлен. Теперь российским войскам надо все начинать сначала.

После захвата Лисичанска, российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону Бахмута. Но пока украинские военные сдерживают наступление врага. Сергей Гайдай сообщал, что врагу помешали перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

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