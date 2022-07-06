Для повного захоплення Луганської області, російським загарбникам треба взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. Вони це неодноразово намагалися зробити, коли ще відбувалися бої за Сєвєродонецьк. Тоді було декілька спроб форсувати річку Сіверський Донець у районі Білогорівки. Під час однієї з них окупанти втратили близько сотні одиниць техніки, та до 500 вбитими та пораненими.

Варте уваги Плани не змінилися, – аналітики ISW назвали мету Кремля після захоплення Луганщини

Тепер же Лисичанськ під російською окупацією, і ворог намагається просунутися в бік Бахмута по трасі. Але українські військові поки стримують просування ворога. За даними Луганської ОВА, це відбувається на межі Луганщини та Донеччини

"Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована", – заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він відзначив, що в понеділок, 5 липня, окупанти намагалися перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку. Але після боїв були змушені відійти.

Складність російського наступу полягає і в тому, що українські артилеристи почали завдавати більш прицільних ударів далеко в тилу ворога по його складах з боєприпасами. Такі удари були завдані по Мелітополю, Донецьку, Сніжному, Кадіївці. Такі удари мають два визначні фактори. Перший – це знищення самого озброєння окупантів, яке вони тепер не зможуть використати проти українських військових. А другий – у них знищуються і "ланцюжки постачання", адже тепер навіть 70 кілометрів від лінії фронту не можуть вважатися для них безпечними. І треба облаштовувати нові склади.

Чи буде в Україні мобілізація жінок – деталі дізнавайтеся на відео