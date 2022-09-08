У пакеті, ймовірно, будуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль на щорічній конференції Defense News, передає 24 канал.

До речі "Рамштайн" – це антипутінська коаліція, – Черник пояснив, чого очікувати від зустрічі

Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS,

– сказав Каль.

Він додав, що це дійсно те, що потрібно українцям.

П'ята зустріч "Рамштайн": що відомо

На зустрічі у Німеччині будуть десятки країн. Більшість із них представлені або на рівні міністра оборони, або на рівні начальника генштабу, а в деяких випадках - на обох.

За словами Коля, на зустрічі представлять великий пакет конкретних пропозицій. Буде сигнал, що міжнародна спільнота підтримує Україну в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, перша зустріч у цьому форматі відбулась 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС.

Основна мета зустрічі – координація військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

Може зацікавити – Чмут назвав зброю, яка може закрити критичні потреби фронту: відео