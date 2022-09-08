В пакете, возможно, будут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль на ежегодной конференции Defense News, передает 24 канал.

Кстати "Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи

Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS,

– сказал Каль.

Он добавил, что это действительно то, что нужно украинцам.

Пятая встреча "Рамштайн": что известно

На встрече в Германии будут десятки стран. Большинство из них представлены либо на уровне министра обороны, либо на уровне начальника генштаба, а в некоторых случаях – на обоих.

По словам Коля, на встрече будет представлен большой пакет конкретных предложений. Будет сигнал, что международное сообщество поддерживает Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, первая встреча в этом формате состоялась 26 апреля 2022 на авиабазе Рамштайн в Германии. Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС.

Основная цель встречи – координация военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

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