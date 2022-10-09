В інтерв'ю 24 каналу український науковець та економіст Роман Шеремета розповів, які країні не допомагають нашій державі та чому вони так роблять.

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Країн, які не допомагають Україні, є дуже мало

Шеремета розповів, що країни, які не надають ту допомогу, яку просить українська влада, можна перерахувати на пальцях:

Угорщина та Німеччина, які б могли зробити набагато більше,

Австрія, яка, за словами економіста, випала з повістки, "і це дуже і дуже по-дурному".

Я був у Лугано і слухав австрійського депутата, який розповідав, як Австрія допомогла Україні. І знаєте що він сказав? "Ми допомогли тим, що не блокували європейську допомогу для України",

– додав Шеремета.

Він пояснив, що допомога Австрії полягала в тому, що вона не саботувала того, що Європа робить для України. На думку науковця, це є дикістю, особливо якщо взяти до уваги їхню історію з нацизмом, – в них є обов'язки перед усім світом, а вони замість того продалися Росії.

"Не всі, правда, а частина, але це велетенська проблема. Проблема в цих країнах, де є присутній російський бізнес, потужне російське лобі, дехто по вуха сидить у російській пропаганді", – підсумував Шеремета.

Військова допомога України: коротко

Українська влада не полишає спроб переконати США передати ракети ATACMS до пускових установок HIMARS. Київ аргументує потребу в ATACMS тим, що вони можуть знищити російські бази на окупованій території України, зокрема в Криму.

Водночас США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Нашим захисникам передадуть сучасну зброю, яка допоможе їм швидше вибити ворога з українських земель.

До цього пакету увійдуть ще 4 установки HIMARS. Зараз Сполучені Штати суттєво розширили лінійку снарядів, які надаються Україні до установок HIMARS.

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