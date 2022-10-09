В интервью 24 каналу украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, какие стране не помогают нашему государству и почему они так поступают.

Интересно Сумма поражает: сколько международной помощи получила Украина

Стран, которые не помогают Украине, очень мало

Шеремета рассказал, что страны, которые не оказывают ту помощь, которую просят украинские власти, можно пересчитать по пальцам:

Венгрия и Германия, которые могли бы сделать гораздо больше,

Австрия, которая, по словам экономиста, выпала из повестки, "и это очень и очень глупо".

Я был в Лугано и слушал австрийского депутата, рассказывавшего, как Австрия помогла Украине. И знаете, что он сказал? "Мы помогли тем, что не блокировали европейскую помощь для Украины",

– добавил Шеремета.

Он объяснил, что помощь Австрии заключалась в том, что она не саботировала то, что Европа делает для Украины. По мнению ученого, это дикость, особенно если принять во внимание их историю с нацизмом, – у них есть обязанности перед всем миром, а они вместо того продались России.

"Не все, правда, а часть, но это гигантская проблема. Проблема в этих странах, где присутствует российский бизнес, мощное российское лобби, некоторые по уши сидят в российской пропаганде", - подытожил Шеремета.

Военная помощь Украины: коротко

Украинские власти не оставляют попыток убедить США передать ракеты ATACMS в пусковые установки HIMARS. Киев аргументирует необходимость ATACMS тем, что они могут уничтожить российские базы на оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

В то же время США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины . Нашим защитникам передадут современное оружие, которое поможет им поскорее выбить врага из украинских земель.

В этот пакет войдут еще 4 установки HIMARS. Сейчас Соединенные Штаты существенно расширили линейку снарядов , предоставляемых Украине установкам HIMARS.

Стоит посмотреть – Словакия передает Украине новое мощное оружие: видео