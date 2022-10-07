Это очень хорошее подспорье, которое важно именно для контрнаступательных операций. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин.

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Американцы, подчеркивает он, это прекрасно понимают. "Очевидно, по запросам Генштаба можно видеть, какие у него планы –дальнейшее развитие контрнаступления и деоккупация украинских территорий", – отметил военный эксперт.

Бронированные машины

Прежде всего, стоит обратить внимание на 200 боевых бронированных машин MaxxPro, которые США передадут украинским воинам. "Это очень неплохие бронетранспортеры, вооруженные пулеметом, с относительно хорошей проходимостью. 200 штук – это очень много. Это хорошие современные машины, а не какие-то там 50-е годы, как M113", – отметил Левин.

Высокоточные снаряды

Также ВСУ передадут высокоточные активно-реактивные снаряды. В пакете заявлены 500 единиц.

"Вероятность попадания этого снаряда 95 – 99%. То есть это 500 пораженных целей. Понятно, что это будут танки, командные штабы, опорные пункты и так далее. Это очень хорошо", – подчеркнул военный эксперт.

Снаряды для HIMARS

Кроме того, новым пакетом предусмотрены снаряды для HIMARS в размере 1000 единиц. Более того, они не обычны, а насыщены специальным осколочным элементом и предназначены для работы по живой силе врага.

Это действительно хороший пакет, который отвечает всем требованиям контрнаступательных мероприятий и акций, которые Украина проводит сейчас,

– подытожил Левин.

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