Це дуже хороша підмога, яка є важливою саме для контрнаступальних операцій. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.

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Американці, підкреслює він, чудово це розуміють. "Очевидно, по запитах Генштабу можна бачити, які у нього плани – це подальший розвиток контрнаступу та деокупація українських територій", – зауважив військовий експерт.

Броньовані машини

Передовсім варто звернути увагу на 200 бойових броньованих машин MaxxPro, які США передадуть українським воїнам. "Це дуже непогані бронетранспортери, озброєні кулеметом, з відносно гарною прохідністю. 200 штук – це дуже багато. Це хороші сучасні машини, а не якісь там 50-ті роки, як M113", – відзначив Левін.

Високоточні снаряди

Також ЗСУ передадуть високоточні активно-реактивні снаряди. У пакеті заявлено 500 одиниць.

"Ймовірність потрапляння цього снаряду – 95 – 99%. Тобто це 500 вражених цілей. Зрозуміло, що це будуть танки, командні штаби, опорні пункти й так далі. Це дуже добре", – наголосив військовий експерт.

Снаряди для HIMARS

Окрім іншого, новим пакетом передбачені снаряди для HIMARS у розмірі 1000 одиниць. Ба більше, вони не звичайні, а насичені спеціальним осколковим елементом і призначені для роботи по живій силі ворога.

Це дійсно дуже хороший пакет, який відповідає усім вимогам контрнаступальних заходів та акцій, які Україна проводить зараз,

– підсумував Левін.

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