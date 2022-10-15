Вимикатимуть світло ймовірно в пікові години. Щоб інформувати українців про відключення електроенергії енергетична компанія YASNO створила спеціальний чат-бот.

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Чат-бот повідомлятиме киян про можливі відключення світла

Відтепер кияни можуть дізнатися про планові відключення електроенергії через чат-бот від YASNO. Щоб налаштувати отримання сповіщень про енергетичну тривогу треба вибрати пункт "Можливі відключення" в головному меню і підписатися на сповіщення.

Зверніть увагу! YASNO – група компаній, які займаються постачанням електроенергії та рішеннями з енергоефективності.

Про що можна дізнатися у чат-боті:

про енергетичну небезпеку;

відбій;

графіки та географію відключень.

Для киян створили чат-бот, що сповіщатиме про відключення світла / фото YASNO

Розробники повідомляють, що для інших регіонів чат-бот поки в розробці. Проте скоро всі охочі зможуть користуватися цим інтернет-сервісом.

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Як підготуватися до можливого відключення світла: ефективні поради

Росіяни активно обстрілюють критичну інфраструктуру країни, щоб завдати українцям якомога більше шкоди. Необхідно бути готовим, щоб у разі відключення світла на тривалий період, комфортно перечекати це.

Одним з найкращих рішень буде покупка генератора. Проте ця порада діє лише, якщо ви живете у приватному будинку.

На випадок тривалого відключення світла варто підготувати речі першої необхідності. Мовиться про свічки, лампи на батарейках чи USB, питну воду, газовий пальни, портативне зарядне та теплі речі.

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