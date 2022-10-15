Выключать свет будут, вероятно, в пиковые часы. Чтобы информировать украинцев об отключении электроэнергии, энергетическая компания YASNO создала специальный чат-бот.

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Чат-бот будет сообщать киевлянам о возможных отключениях света

Теперь киевляне могут узнать о плановых отключениях электроэнергии через чат-бот от YASNO. Чтобы настроить получение уведомлений об энергетической тревоге, нужно выбрать пункт "Возможные отключения" в главном меню и подписаться на уведомления.

Обратите внимание! YASNO – группа компаний, занимающихся поставкой электроэнергии и решениями по энергоэффективности.

О чем можно узнать в чат-боте:

об энергетической опасности;

отбое;

графиках и географии отключений.

Для киевлян создали чат-бот, что будет извещать об отключении света / фото YASNO

Разработчики сообщают, что для других регионов чат-бот пока в разработке. Однако скоро все желающие смогут воспользоваться этим интернет-сервисом.

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Как подготовиться к возможному отключению света: эффективные советы

Россияне активно обстреливают критическую инфраструктуру страны, чтобы нанести украинцам как можно больше вреда. Необходимо быть готовым, чтобы в случае отключения света на длительный период комфортно переждать это.

Одним из лучших решений будет покупка генератора. Однако этот совет действует только если вы живете в частном доме.

В случае длительного отключения света следует подготовить вещи первой необходимости. Речь идет о свечах, лампах на батарейках или USB, питьевой воде, газовых горелках, портативном зарядном и теплых вещах.

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