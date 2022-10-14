Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави закликав громадян продовжувати обмеження використання електроенергії.

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Відновлення роботи триває

Президент зауважив, що в деяких регіонах нашої держави все ще триває робота з відновлення енергетичних об'єктів, які пошкодили росіяни. Тому у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Однак у більшості регіонів електропостачання відновлене.

Попри те глава держави звернувся до громадян із закликом продовжувати обмеження споживання електроенергії у пікові години, аби була змога стабілізувати енергетичну систему.

15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші. Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави,

– підкреслив президент.

Масові ракетні обстріли росіян

Протягом 10 та 11 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. У перший день атак ворог випустив 83 ракети, 43 з яких вдалося збити силам ППО. Також наші захисники та захисниці збили 13 з 24 запущених безпілотників. Наступного дня наші воїни збили 21 ракету та 11 безпілотників.

Росія витратила на лише на ракетний обстріл 10 жовтня суму в розмірі від 400 до 700 мільйонів доларів. За ці гроші окупанти вбили понад десяток українців, ще близько сотні поранили, пошкодили житлові будинки, цивільну інфраструктуру різних регіонів та частково знеструмили низу міст та сіл. Зокрема Львів залишився на кілька годин не лише без світла, але і без зв'язку.

Однак комунальні служби оперативно почали відновлювальні роботи, що дозволило швидко відновити електропостачання у більшості населених пунктів, а тим часом українці успішно закрили збір волонтерів Сергія Притули та Сергія Стерненка на дрони для помсти окупантам.

Тобто росіяни за 2 дні витратили понад сотню ракет, вартість яких становить мільйони доларів для того, аби атакувати енергосистему та залякати українців. Останній пункт провалився.

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