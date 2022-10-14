Глава держави зауважив, що минає 14 жовтня – свято усіх захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва. Зеленський подякував усім українцям, які сьогодні вітали один одного та наших військових, повідомляє 24 канал.

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Зеленський подякував захисникам та захисницям України

Президент зауважив, що хоче подякувати тим, хто сьогодні продовжував працювати заради перемоги України.

Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті. На Миколаївщині й Херсонщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, на Донбасі, на Харківщині. В Одеській області та у центрі нашої країни, на півночі й на заході – у всіх наших областях. По всьому нашому державному кордону,

– додав Зеленський.

Також глава держави подякував усім, хто перебуває на варті неба, моря і кіберпростору України.

"І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна про усіх пам'ятає – нікого і нічого українського ворогу не залишать.

"Звільнимо все своє. Повернемо усе, що належить нам по праву. Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде", – додав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Росія перебуває в атмосфері поразки

Зеленський зауважив, що окупанти – занепокоєні. Варто лише послухати, що і як запитують у керівника країни-терористки, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів.

"Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети й "шахіди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде", – наголосив президент.

Він додав, що в окупантів не буде шансів, адже Україна рухається вперед.

"Сьогодні мав честь вручити Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка нашим героям. Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. П'ятнадцятьом надано звання Герой України", – зауважив глава держави.

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Зеленський провів чергову Ставку

Президент розповів, що 14 жовтня відвідав поранених воїнів у госпіталі та подякував лікарям і медичним сестрам за їхню велику та професійну роботу.

Також президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили:

ситуацію на передовій,

дії ворога,

кроки для звільнення української території,

постачання боєприпасів,

підготовку до зими.

Була дуже змістовна Ставка. В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики,

– зауважив глава держави.

Він додав, що в деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

"15 об'єктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші. Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави", – наголосив президент.

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