Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. К счастью, жертв нет.

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Россия запустила ракету с самолета

Сергей Братчук сообщил, что россияне запустили ракету Х-59 с самолета Су-35 с направления Черного моря.

Ракетный удар по Одесской области. С направления Черного моря. Самолет Су-35. Ракета Х-59. Поражен один из объектов инфраструктуры. Без человеческих потерь,

– сообщил Братчук.

Взрыв в Одесской области прогремел около 8:18 во время воздушной тревоги.

Утренние атаки россиян

Утром 17 октября россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – под обстрел попал Роменский район. В результате атаки есть пострадавшие. В ОВА обещают сообщить детали позже.

Кроме того, оккупанты атаковали Днепропетровскую область, попав ракетой в энергетический объект. Однако силам ПВО удалось сбить 3 вражеские ракеты – 2 из них над Криворожским районом, еще 1 – над Никопольским.

Также россияне атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе. В Шевченковском районе столицы прогремело не менее 5 взрывов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал атаку оккупантов агонией. Из-за этих событий школы столицы перешли на дистанционное обучение.

В результате атаки столицы произошел взрыв в жилом доме в Шевченковском районе. По состоянию на 10:30 удалось спасти 18 человек, еще 2 могут быть под завалами. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция. Информацию о погибших уточняют.

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