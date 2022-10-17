Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, здесь вопрос в том, насколько Россия готова использовать свой ресурс дальнобойных ракет.

Заметьте Дроны-камикадзе устроили в Киеве адское утро: фото и видео с места атаки

Идеальное оружие для террористических атак

"Удары такими дронами-камикадзе, крылатыми ракетами, зенитно-ракетными комплексами С-300 по наземным целям – это исключительно терроризм", – отметил главный редактор Defense Express.

К сожалению, дроны-камикадзе для террористических атак – идеальное оружие,

– подчеркнул Катков.

Именно поэтому наши союзники, в частности Соединенные Штаты, усиленно ищут эффективные способы противодействия такой угрозе. Опасность заключается и в том, что такие дроны, кроме боевой части, собраны из гражданских компонентов, которые можно "пачками заказывать на AliExpress".

В настоящее время существуют средства противодействия дронам-камикадзе, однако проблема в том, что средства для борьбы с ними намного дороже самих беспилотников. Соединенные Штаты ищут такой способ противодействия, который был бы экономически эффективным.

Катков предположил, какой будет тактика России: смотрите видео

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

Сегодня утром, 17 октября, российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате этого зафиксировано 4 прилета. В КГГА подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Впоследствии городской глава Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные. Также повреждены несколько жилых домов.

Кроме того, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве.

На атаку Киева отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.

Добавим, что появилась информация о вероятной передаче Ираном стране-агрессору новых дронов-камикадзе. Речь идет о беспилотниках Arash-2. Более того, Иран мог продать России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Они обладают большой разрушительной силой и дальностью стрельбы, соответственно 300 и 700 километров.