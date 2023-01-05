В російських телеграм-каналах припускають, що новоспечених окупантів могли зігнати на прослуховування новорічного виступу Володимира Путіна. Число загиблих найманців склало 89 осіб, втім пропагандисти запевняють, що жертв набагато більше, інформує 24 канал.

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Як могли загинути окупанти

Автори каналу зауважили, що навіть такої кількості жертв серед мобілізованих можна було уникнути, адже у момент удару у будівлі ПТУ перебувала максимальна кількість військових.

Зазначають, що у новорічну ніч мобілізованих зігнали для перегляду привітання президента Росії. Після чого, окупанти нібито почали дзвонити своїм рідним та вітати з Новим роком.

А згодом, за інформацією телеграм-каналу, ЗСУ виявили велику кількість хвиль, що йшли від телефонів мобілізованих і влаштували фаєр-шоу для росіян.

Втім, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що ця версія сміхотворна. Адже розміщувати великі партії новомобілізованих людей у великих непристосованих приміщеннях – це найбільша помилка. Тож, всі заяви про те, що нібито телефони винні у великій кількості жертв окупантів у Макіївці – це просто відмазка.

Що сталось в Макіївці в новорічну ніч