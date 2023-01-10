Це реакція ворога на наші бойові успіхи: ЗСУ накрили на Кінбурнській косі скупчення військових і техніки росіян. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що окупанти отримали відповідну відсіч за результатами цього обстрілу.

Зверніть увагу Вибухова хвиля дійшла до Миколаєва: кількість поранених після потужного обстрілу Очакова зросла

За її словами, окупанти боягузливо заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують техніку, стріляють і негайно вшиваються звідти.

"Вони розуміють, що отримають відповідь. Вчора нами було відпрацьовано по їхнім позиціям на Кінбурнській косі", – наголосила керівниця пресцентру.

Окупанти активізували повітряну розвідку

Вона наголосила, що останнім часом ворог активізував повітряну розвідку, фіксується дуже багато безпілотників, що запускають росіяни.

"Вчора зранку було збито розвідувального безпілотника, який заходив з моря, безпосередньо на очаківському напрямку. Ворог намагається зібрати якнайбільше інформації про те, куди завдати удар", – підкреслила Гуменюк.

Наслідки ворожого обстрілу Очакова: дивіться відео

Росія вчиняє терористичні дії

За словами співрозмовниці, росіяни завдали удар в напрямку портової інфраструктури – в розподільну вежу, яка координує рух суден по Дніпровсько-Бузькому лиману.

Це свідчить про те, що окупанти продовжують тероризувати напрямок, який держава Україна намагається залучити до Чорноморської зернової ініціативи. Для того, щоб посилити роботу з забезпечення продовольством на світовому рівні і підіймати економіку Миколаївщини, яка довгий час потерпала під частковою окупацією і обстрілами,

– зауважила вона.

Наталія Гуменюк вважає, що з боку Росії це є тероризмом – економічним, техногенним й психологічним.

"Адже удари прзвели до руйнування будинків цивільних, і люди залишились в холодну пору року без вікон, дахів. І це спричиняє, за розрахунком ворога, психологічний дисбаланс у людей. Але українці стійкі, і вони знають, що краще бути в холоді, ніж з ворогом", – наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Ситуація на Півдні: останні новини