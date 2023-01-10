Також "бавовна" проростає в тилу ворога – на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Пансіонати чекають на мобілізованих

За його словами, великі колони російської військової техніки рухаються залізницею з окупованого Криму через Новоолексіївку в бік Мелітополя.

Мобілізованих військовослужбовців, які проходили навчання на Арабатській Стрілці, зараз масово направляються на Схід – у бік Донецької та Луганської областей. Наразі пансіонати, в яких вони були розташовані, є порожніми і чекають на нових мобілізованих,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Він також зазначив, що триває підсилення живої сили та військової техніки окупантів з боку Криму, які знову ж таки рухаються у бік Мелітополя.

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Ворог будує оборонну лінію між Мелітополем і Кримом

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни будують три оборонні лінії: з Василівки до Мелітополя, з Херсона до Мелітополя та з Бердянська до Мелітополя. А минулого тижня вони почали будівництво оборонної лінії між Мелітополем та Кримом.

Окупанти вже морально погоджуються з тим, що їм доведеться бігти з Мелітополя, і вони вже хочуть окопуватись біля Криму,

– зауважив він.

Також Федоров підкреслив, що росіяни споруджують оборонні лінії безпосередньо в центрі Мелітополя. Бетонними конструкціями "зубами дракона" вони перекривають внутрішні квартали міста.

"Окупанти не дають можливості проїхати машинам "швидкої допомоги", техніці МНС і таке інше. Тим самим вони наражають на небезпеку мешканців міста", – зазначив мер Мелітополя.

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