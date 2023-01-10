Также "бавовна" прорастает в тылу врага – на Левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Обратите внимание Самые жаркие выходные с 24 февраля в Мелитополе: мэр рассказал о последствиях для оккупантов

Пансионаты ждут мобилизованных

По его словам, большие колонны российской военной техники движутся по железной дороге из оккупированного Крыма через Новоалексеевку в сторону Мелитополя.

Мобилизированные военнослужащие, которые проходили обучение на Арабатской Стрелке, сейчас массово направляются на Восток – в сторону Донецкой и Луганской областей. Сейчас пансионаты, в которых они были расположены, пусты и ждут новых мобилизованных,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Он также отметил, что продолжается усиление оккупантов со стороны Крыма живой силой и военной техникойи, которые опять-таки двигаются в сторону Мелитополя.

Последние действия оккупантов в Мелитополе: смотрите видео

Враг строит оборонительную линию между Мелитополем и Крымом

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне строят три оборонительные линии: из Васильевки в Мелитополь, из Херсона в Мелитополь и из Бердянска в Мелитополь. На прошлой неделе они начали строительство оборонительной линии между Мелитополем и Крымом.

Оккупанты уже морально соглашаются с тем, что им придется бежать из Мелитополя, и они уже хотят окапываться возле Крыма,

– заметил он.

Также Федоров подчеркнул, что россияне строят оборонительные линии прямо в центре Мелитополя. Бетонными конструкциями "зубами дракона" они перекрывают внутренние кварталы города.

"Оккупанты не дают возможности проехать машинам "скорой помощи", технике МЧС и так далее. Тем самым они подвергают опасности жителей города", - отметил мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе: последние новости