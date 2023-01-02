В частности, взрывы раздавались на военных базах россиян в различных локациях. После этого у оккупантов началась паника и еще большая агрессия к гражданским.

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Как россияне "встретили" Новый год в Мелитополе

После полуночи и около 4 утра прогремели взрывы в районе временно захваченного россиянами мелитопольского аэродрома, где они устроили военную базу. После 5 утра раздался взрыв между населенными пунктами Мирное и Северное, где расположены вражеские военные базы.

Кроме того, ночью в центре Мелитополя раздавались автоматные очереди. В Генштабе ВСУ мелитопольские "хлопки" пока не комментировали. Потери врага пока неизвестны, однако, судя по местным чатам, они есть.

Наутро после беспокойной ночи оккупанты "отрывались" на гражданских

После "взрывной" ночи на центральных улицах Мелитополя россияне расставили передвижные блокпосты и устроили фильтрацию водителям. Также местных жителей останавливали во дворах и проверяли их телефоны.

Оккупанты в каждом жителе видят диверсанта, ведь даже после 10 месяцев оккупации люди показывают сопротивление врагу. Вместе с тем украинским военным хорошо известны места дислокации вражеских баз, так что ни одна не останется без внимания,

– сказал Федоров.

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