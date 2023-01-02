Об этом рассказывают местные СМИ. Отмечают, что взрыв прогремел около 05:30.

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Насыщенное утро для оккупантов

Это произошло между поселком Мирный и Северным в Мелитопольском районе.

После этого у оккупантов началась паника. Поскольку прилетело по расположению захватчиков.

Сколько россиян погибло – пока неизвестно. Местные СМИ обещают предоставить эту информацию, когда узнают все подробности.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также подтвердил, что сегодня утром оккупантам было не до сна. Он отметил, что "в городе раздавались громкие взрывы".

Оккупанты должны наконец понять: пора кивать пятками с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал – быть в ней и погребенными,

– подчеркнул он.

Отметим, что уже последние несколько месяцев в оккупированном Мелитополе все чаще происходят взрывы в местах базирования захватчиков. В конце декабря спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут готовиться к отступлению на Запорожском направлении.

Она заметила, что сейчас оккупанты пытаются создавать там рубежи обороны. Но это вызвано тем, что большему они не обучены, и хотя сил и мощностей у россиян много, применять их с пользой они не могут.

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