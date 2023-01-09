Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, Мелитопольщина стала сплошной русской военной базой.

К теме После жаркой ночи: в районе оккупированного "Гидромаша" громкие взрывы.

"Россияне определили наш оккупированный город Мелитополь, как свою логистическую и административную базу Юга Украины. Если раньше мы могли говорить о каких-то школах, предприятиях, которые там находятся оккупанты, то сегодня они сконцентрированы во всех уголках нашей оккупированной Мелитопольщины", - отметил мэр города.

Чиновник, ссылаясь на слова оставшихся под оккупацией жителей, рассказал, что на сегодняшний день российских военных в городе больше, чем гражданского населения.

Мелитополь стал российской военной базой: смотреть видео

"Хлопок" в центре города

Иван Федоров сообщил, что в ночь с 7 на 8 января был уничтожен склад боеприпасов на территории предприятий "Гидромаш" и "Мелитопилькомпрессор". По информации жителей, это были сильнейшие взрывы на оккупированной территории с 24 февраля. Мощные склады боеприпасов были расположены в самом центре города.

Следует отметить, что после взрывов россияне подняли в небо свои вертолеты и начали облетать местность. Это для них стандартная процедура, пытающаяся понять кто куда уехал, передал информацию, отслеживает потери. Но мы точно понимаем, что это существенные потери,

– заметил чиновник.

Российский форпост

Мэр Мелитополя говорит, что значительная концентрация русских войск наблюдается на всем побережье Азовского моря, от Бердянска до Генического.

Сегодня это форпост, который россияне пытаются оградить. Но мы помним, чем завершилась их защита форпоста на правом берегу Херсонской области, где наши ВСУ и силы сопротивления ломали их логистику, склады с боеприпасами и потом они бежали оттуда.

– напомнил Федоров.

По словам чиновника, рано говорить о бегстве россиян из Запорожской области. Тем не менее, ликвидация складов боеприпасов не позволяет оккупантам быстро подвозить боеприпасы к своим установкам.

"Это существенное моральное давление на оккупантов и коллаборантов. Поэтому мы надеемся, что наши героические Вооруженные силы продолжат это делать, чтобы вызволять наших жителей, которые находятся во временной оккупации", - подытожил Иван Федоров.

Ситуация в Запорожье: важные новости