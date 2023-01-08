По данным мэра, взрывы прогремели посреди дня 8 января. Более того, ПВО оккупантам явно не помогает.

Заметьте Детонирует и детонирует, – мэр Мелитополя сообщил о мощном ночном "хлопке" в городе

Что известно о новых взрывах в Мелитополе

Оккупанты Мелитополя наверняка не докурили. Несколько громких взрывов недалеко от захваченного о**ами завода "Гидромаш", где и так жгли всю ночь (говорится о ночи против 8 января – 24 Канал)

– сообщил Федоров.

По его данным, хоть противовоздушная оборона, которой они постоянно хвастаются и не помогает, но в небо сразу же взлетела их авиация.

Мэр Иван Федоров показал фото, на котором видны дым после детонации и заявил, что детали последствий "хлопка" еще выясняют.

Последствия "хлопка" в Мелитополе / Фото Ивана Федорова