За даними мера, вибухи пролунали посеред дня 8 січня. Ба більше, ППО окупантам явно не допомагає.
Зауважте Детонує й детонує, – мер Мелітополя повідомив про потужну нічну "бавовну" в місті
Що відомо про нові вибухи в Мелітополі
Окупанти Мелітополя напевно не докурили. Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого о**ами заводу "Гідромаш", де і так палили всю ніч (мовиться про ніч проти 8 січня – 24 Канал),
– повідомив Федоров.
За його даними, хоч протиповітряна оборона, якою вороги постійно вихвалюються і не допомагає, та в небо відразу ж злетіла їхня авіація.
Мер Іван Федоров показав фото, на якому видніється дим після детонації та заявив, що деталі наслідків "бавовни" ще з'ясовують.
Наслідки "бавовни" в Мелітополі / Фото Івана Федорова
Що відомо про потужну "бавовну" в окупованому Мелітополі
- Майже о 2 годині ночі проти 8 січня Іван Федоров повідомив, що в місті пролунала серія гучних вибухів. За даними мера Мелітополя, у місті детонували, й детонували боєприпаси.
- За даними телеграм-каналів, здетонував один зі складів з боєкомплектом. Влучання відбулось в районі заводу "Гідромаш".
- Іван Федоров заявив, що вибухи лунали впродовж декількох годин. Адже на території заводу була військова база ворогів. Ба більше, вибухова хвиля повибивала шибки у сусідніх будинках.