Об этом говорится в отчете британской разведки. Похоже, оккупанты не на шутку боятся, что прорыв ВСУ разрушит сухопутный путь между территорией России и оккупированным Крымом.
Внимание оккупанты пытаются прорвать оборону в Соледаре: карта боевых действий по состоянию на 8 января
В этом секторе Россия держит большие силы. Как Россия работает над укреплением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, обеспокоено возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье,
– говорится в сообщении.
В России дилемма
Разведка отмечает, что большой украинский прорыв в Запорожской области подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым.
А успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса.
"Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, предположительно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков", – говорится в сообщении.
Актуально о ситуации в Запорожье
- По данным Центра национального сопротивления, россияне ограничивают движение местного населения оккупированными территориями Запорожской области.
- Сегодня ночью к оккупантам в Мелитополе пришла "хлопок", было очень громко. Результаты взрывов в силах обороны не комментировали.
- 4 января Васильевку посетил "Хлопок". Серьезный прилет был прямо в военную комендатуру кафиров.
- Еще в декабре в ОК "Юг" говорили о возможном отступлении кафиров из Запорожья, поскольку они понимают, что оказались в ловушке.