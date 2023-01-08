Об этом говорится в отчете британской разведки. Похоже, оккупанты не на шутку боятся, что прорыв ВСУ разрушит сухопутный путь между территорией России и оккупированным Крымом.

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В этом секторе Россия держит большие силы. Как Россия работает над укреплением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, обеспокоено возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье,

– говорится в сообщении.

В России дилемма

Разведка отмечает, что большой украинский прорыв в Запорожской области подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым.

А успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, предположительно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков", – говорится в сообщении.

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