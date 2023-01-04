Это подтвердил Главный гауляйтер Запорожья Владимир Рогов, цитируют российские СМИ. Он сразу заявил, что якобы ВСУ атаковали временно оккупированную Васильевку с помощью двух БпЛА.
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Однако официального подтверждения этого пока нет. Очевидно, Генштаб прокомментирует эту ситуацию позже. Между тем сам Рогов подчеркнул, что в результате обстрела военной комендатуры несколько человек погибли и ранены.
Два человека погибли в результате украинского удара в Васильевке,
– сообщил Рогов.
В сети пишут, что было по меньшей мере 4 прилета.
Последствия удара по Васильевке: смотрите видео
Как выглядит прилет: смотрите видео
Это может быть провокацией
Экс-работник полиции и депутат Игорь Зинкевич заявил, что информация, которую подают россияне, может быть провокацией. В пользу этого указывают несколько факторов:
- ВСУ не наносят удары по гражданским объектам;
- 2 января ВСУ был нанесен прицельный удар по российским военным, в частности в районе Васильевки. Сегодняшний обстрел может подаваться оккупантами как "продолжение";
- пропагандистами снова заявили обстрел якобы из HIMARS, что выгодно для новых обвинений в адрес США.