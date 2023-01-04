Це підтвердив Головний гауляйтер Запоріжжя Володимир Рогов, цитують російські ЗМІ. Він одразу ж заявив, що нібито ЗСУ атакували тимчасово окуповану Василівку за допомогою двох БпЛА.

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Однак підтвердження цього наразі немає. Очевидно, Генштаб прокоментує цю ситуацію пізніше. Тим часом сам Рогов наголосив, що внаслідок обстрілу військової комендатуру є загиблі та поранені.

Двоє людей загинули внаслідок українського удару у Василівці,

– повідомив Рогов.

У мережі пишуть, що було щонайменше 4 прильоти.

Наслідки удару по Василівці: дивіться відео

Який вигляд має місце прильоту: дивіться відео

Це може бути провокацією

Експрацівник поліції та депутат Ігор Зінкевич заявив, що інформація, яку подають росіяни, може бути провокацією. На користь цього вказують кілька факторів:

ЗСУ не завдають ударів по цивільних об'єктах;

2 січня ЗСУ було завдано прицільних ударів по російських військових, зокрема в районі Василівки. Сьогоднішній обстріл може подаватися окупантами як "продовження";

пропагандистами знову заявили обстріл нібито з HIMARS, що вигідно для нових звинувачень на адресу США.

Довідка. Військова комендатура – це орган військового управління на окупованій території. У них окупанти проводять фільтраційні заходи проти цивільного населення.

За даними місцевих телеграм-каналів, у будівлі, куди сьогодні прилетіло, з першого дня окупації немає цивільних. Ця будівля була "обнесена" окупантами і ворог використовував її у свої цілях. Під нею розташований єдиний справжній бункер у місті.

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